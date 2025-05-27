Доля отечественного вина на российском рынке достигла 58%

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) доля вина российских производителей в общем объеме продаж составляет 58,5%, сообщила замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина. Она уточнила, что в целом по стране этот показатель находится на уровне 58%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По ее словам, увеличивается представленность российских вин в организациях розничной торговли и общественного питания. С января по апрель 2025 года российские виноделы нарастили объем производства тихих вин на 5%, игристых — на 7%. Показатели по СКФО немного ниже, но к концу года ожидается рост производства, рассказала госпожа Федина на Кавказском инвестфоруме.

«По тихому вину в СКФО за 4 месяца у нас плюс 38%,— отметила представитель Минсельхоза (цитата по "Интерфаксу").— То есть виноделы сильно увеличили производство».

Общая площадь виноградников в РФ превышает 110 тыс. га, из них 80% — в плодоносящем возрасте. К концу февраля продажи в России отечественного вина выросли более чем на 20% год к году, а по отдельным каналам сбыта — почти вдвое. Импортное вино, облагаемое повышенными пошлинами, уходит из массового оборота. Однако препятствием для дальнейшего роста продаж российского вина могут стать ограниченная сырьевая база и региональные антиалкогольные кампании.

Подробности — в материале «Ъ» «Вино — исчерпывающе».