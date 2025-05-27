Назначен первый замначальника управления по труду Челябинской области

Первым заместителем начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области назначена Мария Никонова. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Мария Никонова начинала карьеру юрисконсультом в ЗАО «Трион». После перешла на работу в областное казенное учреждение «Центр занятости населения Челябинска» на должность ведущего юрисконсульта юридического отдела. Вскоре стала начальником отдела текущего контроля деятельности организации и исполнения договорных обязательств, а после — заместителем директора. С июня 2021 года занимала пост руководителя учреждения. На новом месте работы ей назначили трехмесячный испытательный срок.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре прошлого года региональное управление по труду и занятости возглавил Александр Шегуров, до этого он исполнял обязанности начальника после ухода Владислава Смирнова. В январе 2025-го в должность заместителя руководителя вступил Виктор Загоскин, ранее работавший в управлении Федеральной почтовой связи России по Челябинской области.

Виталина Ярховска