Мирра Андреева вышла во второй круг Roland Garros

Россиянка Мирра Андреева стартовала с победы на Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros). В матче первого круга она обыграла испанку Кристину Букшу (6:4, 6:3) и пробилась в следующий раунд турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Матч продлился 1 час 24 минуты. Мирра Андреева занимает 6-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Кристина Букша — 98-е. Соперницей россиянки по второму кругу станет победительница встречи между нидерландкой Сюзан Ламенс и американкой Эшлин Крюгер.

Roland Garros — грунтовый турнир Большого шлема с общим призовым фондом €56,3 млн. Он проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей победительницей в одиночном женском разряде является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Таисия Орлова