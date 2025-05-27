Пьяный водитель получил год колонии за нападение на полицейского под Саратовом

Суд вынес приговор в отношении 45-летнего мужчины по уголовному делу о применении насилия против сотрудника полиции в Ершове Саратовской области (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, ночью 22 сентября минувшего года дежурную часть отдела полиции проинформировали о дорожной аварии близ дома № 4 по ул. 50 лет Октября в Ершове. Там водитель автомобиля «Лада Приора» протаранил дерево.

На место ДТП прибыли инспекторы ДПС и увидели, что в машине находится нетрезвый мужчина. Полицейские проверили его документы и начали разбираться в случившемся в салоне патрульного автомобиля.

В какой-то момент фигурант попытался сбежать, однако старший инспектор не позволил сделать этого. В ответ мужчина применил физическое насилие. По решению суда он получил один год исправительной колонии общего режима.

Павел Фролов