В Будапеште требуют от Киева объяснений запрета Партии венгров на Украине

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто потребовал от украинских властей объяснений в связи с появившимися сообщениями о запрете Общества венгерской культуры Закарпатья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Dee Delgado / Reuters Фото: David Dee Delgado / Reuters

«Руки прочь от Общества венгерской культуры Закарпатья! Мы требуем немедленных объяснений от правительства Украины в связи с сообщениями СМИ о запрете партии, представляющей венгерскую общину Закарпатья и борющейся за их права!» — написал господин Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По данным ТАСС, Общество венгерской культуры Закарпатья участвует в выборах на Украине, располагает местами в совете Закарпатской области. Лидер партии Ласло Брензович в свое время избирался в Верховную раду, но, по сведениям венгерских и украинских СМИ, в последние годы в связи с преследованием со стороны СБУ вынужден скрываться в Венгрии.

Эскалация конфликта между странами началась после того, как в Киеве заявили о разоблачении в Закарпатье шпионской сети Венгрии, которая собирала сведения в качестве подготовки к возможному военному вторжению в регион.

Подробнее о шпионском скандале — в «Киев разглядел агентурную сеть в Закарпатье».