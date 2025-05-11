Киев разглядел агентурную сеть в Закарпатье

В Киеве заявили о разоблачении в Закарпатье шпионской сети Венгрии, которая собирала сведения в качестве подготовки к возможному военному вторжению в регион. Эта новость стала первым случаем обнародования такого рода информации и обнажила серьезные противоречия между двумя соседними странами. Стороны уже провели взаимные высылки дипломатов, теперь Венгрия отказалась от переговоров с Украиной по положению венгерского нацменьшинства — их начало было условием для снятия вето Венгрии с процесса украинской евроинтеграции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По утверждению сотрудников СБУ, они задержали двух сотрудников военной разведки Венгрии

Фото: Кадр из оперативной съемки По утверждению сотрудников СБУ, они задержали двух сотрудников военной разведки Венгрии

Фото: Кадр из оперативной съемки

Заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о раскрытии разведывательной сети Венгрии стало первым открытым обвинением в подрывной деятельности в адрес страны—члена ЕС и НАТО со стороны Киева. И хотя отношения между странами последнее десятилетие переживали не лучший период, в таком кризисе они еще не бывали.

Согласно информации СБУ, на территории Украины были задержаны два агента военной разведки Венгрии, получившие задание искать уязвимые места в наземной и противовоздушной обороне приграничного Закарпатья.

Агентам также было поручено собрать данные о настроениях жителей региона, среди которых много этнических венгров.

Один из задержанных — 40-летний уроженец города Берегово в Закарпатье, в его задачи входил сбор информации о местонахождении украинских военных объектов, включая расположение ЗРК С-300. По данным СБУ, бывший военнослужащий был завербован в 2021 году и до 2024 года был «спящим агентом», ожидающим своего часа. Помимо разведки на него были возложены функции вербовки новых людей. Вторым задержанным оказалась женщина, которая до 2025 года была военнослужащей. Она давала информацию о своем подразделении, а также о военных аэродромах в Закарпатской области. Обоим задержанным будут предъявлены обвинения в госизмене, им грозит пожизненное заключение.

В Будапеште на заявление СБУ отреагировали резко, назвав его пропагандистским.

«Если мы получим какие-либо подробности или официальную информацию, то сможем с этим разобраться. До тех пор я должен квалифицировать это как пропаганду, с которой нужно обращаться с осторожностью»,— сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции. Спустя несколько часов он объявил о высылке двух украинских дипломатов из посольства в Будапеште, которые, по его словам, занимались шпионской деятельностью. В Киеве ответили тем же.

Эскалация конфликта продолжилась в воскресенье, когда Будапешт отменил запланированные на 12 мая в Ужгороде консультации по вопросу нацменьшинств, от разрешения которого во многом зависит евроинтеграция Украины. Венгрия неоднократно блокировала процесс по вступлению Украины в ЕС, в последний раз она наложила вето на открытие первой стадии переговоров.

При этом в Брюсселе настаивают, что диалог по существу должен начаться до конца года. Свою позицию по украинскому членству в ЕС в Будапеште объясняли несколькими факторами, прежде всего притеснением этнических венгров на Украине, а также негативными экономическими и политическими последствиями принятия в союз нового члена, который существенно отстает по всем показателям от других участников объединения. Снизить градус риторики в Венгрии готовы, если Украина восстановит этнических венгров Закарпатья в правах, которыми они обладали до 2015 года.

Притеснение этнических венгров на Украине, о котором заявляют в Будапеште, серьезно осложнило отношения между странами и стало причиной ряда громких скандалов на протяжении последних десяти лет.

Началось все с того, что на Украине на фоне перехода к единому государственному языку начали постепенно ограничивать возможность обучения на родном языке для нацменьшинств. Кульминацией стал 2017 год, когда вышел закон об образовании, исключающий возможность обучения в школе на родном языке. Тогда Румыния, Болгария и Венгрия заявили о притеснении своих национальных общин, а Парламентская ассамблея Совета Европы призывала Киев пересмотреть подход к украинизации образования. Однако эти рекомендации были проигнорированы. Помимо этого, в Венгрии заявляют о попытках «размыть» национальную идентичность закарпатских венгров, отказе принимать их на руководящие позиции на госслужбе.

У Украины тоже накопилось немало претензий: в 2018 году страна обвинила Венгрию в подрыве своего суверенитета, опубликовав видео, на котором венгерский консул раздавал украинцам паспорта и просил скрывать этот факт от украинских властей (двойное гражданство на Украине запрещено). В 2020 году СБУ провела обыски в офисе Общества венгерской культуры, которое обвинили в распространении идей о «великой Венгрии».

Между тем за последние годы численность этнических венгров в Закарпатье заметно снизилась: если в 2010-х годах венгерская община насчитывала порядка 150 тыс. человек, то сейчас, по разным оценкам, численность венгров на Украине не превышает 80 тыс.

Впрочем, положение венгерского национального меньшинства — не единственный источник противоречий между соседями.

С начала украинского конфликта Венгрия последовательно блокирует инициативы ЕС по выделению финансовой и военной помощи Киеву, за что получила репутацию союзницы России.

Шпионский скандал на Украине наверняка повлияет и на отношения Будапешта с ЕС и НАТО. Причина в том, что в обоих объединениях уже давно высказывают опасения относительно «благонадежности» венгерской разведки. В 2024 году ряд стран—членов НАТО даже перестали делиться разведданными с Будапештом, опасаясь, что чувствительная информация может быть передана в Москву. Тогда же выяснилось, что спецслужбы Венгрии следили за некоторыми представителями ЕС, в том числе прослушивали их телефонные разговоры и проводили обыски в гостиничных номерах. Новый скандал с участием Украины лишь укрепит недоверие союзников друг к другу.

Вероника Вишнякова