Криштиану Роналду намекнул, что покинет «Ан-Наср»

Португальский нападающий Криштиану Роналду намекнул в социальных сетях, что уйдет из саудовского футбольного клуба «Ан-Наср». Его контракт с командой истекает в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

«Глава окончена. История все еще пишется. Всем благодарен»,— написал футболист в социальной сети Х. После заключительного матча чемпионата Саудовской Аравии в сезоне-2024/2025 Роналду опубликовал фотографию, на которой он изображен в майке «Ан-Насра».

В субботу президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заявил, что португалец сможет принять участие в клубном чемпионате мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. В июне откроется трансферное окно, созданное для турнира.

В этом сезоне «Ан-Наср» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии и не смог выйти в азиатскую Лигу чемпионов.

Роналду выступает за саудовский клуб с 2023 года. За «Ан-Наср» он провел 105 матчей, записав в свой актив 93 гола и 19 результативных передач. Футболист является чемпионом Европы в составе сборной Португалии, пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Ранее он играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».

Таисия Орлова