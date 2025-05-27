Свердловское отделение СФР предоставило путевки в санатории 3 тыс. льготников

С начала 2025 года отделение Социального фонда России (СФР) по Свердловской области обеспечило более 3 тыс. жителей региона, относящихся к льготным категориям, бесплатными путевками в санаторий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, 658 путевок предоставлены детям с инвалидностью и их сопровождающим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Федеральные льготники, которые получают набор социальных услуг в натуральной форме, могут обратиться за предоставлением путевки и бесплатным проездом к месту лечения и обратно. К ним относятся граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, члены семей погибших, ветераны ВОВ, бывшие узники фашизма и лица, подвергшиеся воздействию радиации.

Длительность санаторно-курортного лечения для льготников составляет 18 дней, для детей с инвалидностью 21 день и для граждан с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга от 24 до 42 дней.

Напомним, в Екатеринбурге в 2025 году в детских лагерях и санаториях отдохнут 166 тыс. детей. Для юных горожан будут открыты 24 загородных детских оздоровительных лагеря и 154 лагеря с дневным пребыванием на базе школ, организаций дополнительного образования и детских садов.

Полина Щуцкая