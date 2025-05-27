Госдума приняла закон для усиления контроля за деятельностью коллекторов

Депутаты Государственной думы приняли во II и III чтениях закон, устанавливающий взаимодействие Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с операторами связи и Бюро кредитных историй. Сотрудничество позволит оперативнее отрабатывать заявления граждан, чьи права были нарушены коллекторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Бахарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Константин Бахарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Из пояснений депутата Константина Бахарева, размещенных на сайте парламента, следует, что около 90% нарушений законодательства, которые совершают коллекторы, связаны со средствами мобильной связи. Граждане, имеющие непогашенные долги, подвергаются телефонному преследованию: им звонят «чаще, чем это позволяет законодательство». На них оказываются психологическое давление, недобросовестные взыскатели долгов разглашают конфиденциальную информацию из их кредитной истории.

Новый закон поможет упростить приставам устанавливать факты нарушения. А также регламентирует для коллекторов отдельные способы взаимодействия с должниками. Кредитору или его представителю разрешается использовать для звонков должнику только те абонентские номера, которые выделены им на основании договора, заключенного с оператором связи. Устанавливается запрет на скрытие информации о номере телефона или адресе электронной почты, которые использовались для контакта с должником.