Учитель физкультуры Мулянской средней школы скончался на работе

Краевая госинспекция труда начала расследовать обстоятельства смертельного несчастного случая, произошедшего с учителем физкультуры МАОУ «Мулянская средняя школа». Как сообщают в инспекции, 26 мая в 10:15 утра учитель физкультуры потерял сознание, поднимаясь на третий этаж учебного учреждения. Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть 46-летнего педагога.

Сейчас при инспекции для установления обстоятельств и причин смерти формируется комиссия, которая будет расследовать несчастный случай. В ближайшее время проведут правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности с режимом труда и отдыха. Специалисты ведомства запросят также результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти учителя. Если при проверке обнаружат нарушения требований трудового законодательства, инспекция примет меры административного характера.

Замруководителя госинспекции труда по вопросам охраны труда Павел Бахтагареев отметил, что в 2024 году ведомство расследовало в регионе 51 смертельный несчастный случай по причине общего заболевания.