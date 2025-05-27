«Вырастет теневой сектор»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. Он вступит в силу 1 марта 2026 года. «Ъ-Удмуртия» поговорил о перспективах перехода на локализованные авто в республике с представителем Общественного Совета по развитию такси в Удмуртии Денисом Поддубским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Денисом Поддубским Фото: предоставлено Денисом Поддубским

«В первую очередь закон о локализации автомобилей такси приведет к удорожанию аренды машин и, как следствие, росту стоимости услуг. Надо учитывать, что автопарк — это не только набор автомобилей, предоставляемых в аренду, но и огромная материальная база — запчасти, расходные материалы, закупаемые под используемые модели. Если автопарки будут ограничены определенными отечественными и локализованными брендами, то им придется всю свою материально-техническую базу полностью менять и перестраивать.

Оценить процент удорожания пока нельзя, так как Минпромторгом не опубликован официальный список моделей, которые будут одобрены для регистрации в качестве такси. Но в любом случае автопарки будут стараться максимально продлевать срок службы тех автомобилей, которые у них есть, на которые готова материально-техническая база.

В Ижевске работает “Яндекс Такси” и местные службы заказа: “Такси 373” и “Такси 43”, в малых городах есть свои службы. Все они сотрудничают с автопарками — их в регионе несколько десятков, либо с таксистами, оформившими самозанятость и работающими на своих машинах. Специфика Удмуртии в том, что у нас фактически не представлен премиум и бизнес-класс ни у одной из служб заказа такси. У “Яндекса”, занимающего наибольшую долю рынка республики, модели ограничены сегментом “Комфорт+”. Поэтому проблема поиска альтернативы для дорогих авто для нас не актуальна.

В Удмуртии в такси наиболее популярными остаются модели Kia Rio и Hyundai Solaris. Не так давно автопарки также начали закупать локализованные Solaris, производимые в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Hyundai, или Москвич-4, выпускаемый в Москве. Из китайских моделей популярны автомобили: Geely Emgrand, Changan Alsvin, Chery Tiggo 4 и Haval Jolion.

Менее известные китайские модели в такси пробуют с осторожностью, нужен определенный опыт их эксплуатации. Кроме того, закупка китайских запчастей сложна в плане логистики, а модельная линейка у брендов из Поднебесной обновляется достаточно быстро. Автомобили отечественного производства вызывают вопросы с точки зрения качества сборки и надежности для оказания услуг такси. “Гранту” и “Весту” ранее приобретали в случае низкого бюджета, сейчас чаще предпочитают брать б/у автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris.

Для того чтобы зарегистрировать автомобили на старых условиях у парков Удмуртии осталось 10 месяцев. После занесения в реестр машина может работать пять лет. Но парки будут приобретать, в том числе, и б/у автомобили. Приобретение новых моделей они, напротив, приостановили до опубликования официального списка Минпромторга. Соответственно, средний возраст автомобиля в такси будет увеличиваться, что скажется на качестве предоставляемых услуг и безопасности пассажиров и водителей. Сейчас возраст используемых в такси автомобилей в Удмуртии в среднем составляет 2-3 года, максимум пять лет.

У самозанятых водителей, работающих в такси на личном транспорте, нет финансовой возможности, как у автопарков, быстро переключиться на другую модель. Но им также придется брать на замену один из автомобилей, одобренных Минпромторгом.

Приобретая автомобиль для работы в такси водитель должен учитывать все свои потребности. Нередко речь идет о единственной машине в семье, кроме того таксист проводит за рулем весь рабочий день. Соответственно меньше людей решатся пойти в эту сферу работать.

Уменьшится и число тех, кто выбирает такси в качестве дополнительного заработка. Потребуется приобретение второй машины — покупать в семью автомобиль, ориентируясь на баллы локализации, большинство из этой категории водителей не будет. А они в нашем регионе выполняют очень большой объем заказов, даже в сравнении с крупными автопарками.

При сокращении легальных перевозчиков вырастет доля теневого сектора, особенно если рассматривать не Ижевск, а малые города и районы. Но не стоит забывать и о классической формуле: меньше предложений — выше цена».