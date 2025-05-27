На ремонт коллектора в Таганроге направят еще 80 млн рублей

В Таганроге на ремонт двух аварийных участков системы водоотведения потратят около 80 млн руб., контракт на работы уже заключен. Об этом сообщает пресс–служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ремонт коллектора. Фото пресс–службы правительства Ростовской области Фото: Ремонт коллектора. Фото пресс–службы правительства Ростовской области

Замену канализационных систем проведут на участке самотечного коллектора протяженностью 156 м на ул. Мало-Почтовой и участке протяженностью 271 м — между ул. Мало-Почтовой и ул. 2-й Котельной. Работы должны быть завершены до конца года.

В правительстве добавили, что сейчас продолжается восстановление еще одного аварийного участка коллектора — в пер. 3-м Артиллерийском. Оно улучшит качество коммунальных услуг для 50 тыс. жителей города.

Таганрогский коллектор длинной 7 км был построен в 1970-х годах, срок его службы истек более 15 лет назад. Из-за его неисправности в городе появляются провалы, происходят затопления улиц, в нескольких кварталах стоит неприятный запах. Ремонт коллектора начался в 2018 году. Работы приостанавливались из-за недостатка финансирования, срок их окончания неоднократно сдвигался.

Наталья Белоштейн