На ремонт коллектора в Таганроге направят еще 80 млн рублей
В Таганроге на ремонт двух аварийных участков системы водоотведения потратят около 80 млн руб., контракт на работы уже заключен. Об этом сообщает пресс–служба регионального правительства.
Фото: Ремонт коллектора. Фото пресс–службы правительства Ростовской области
Замену канализационных систем проведут на участке самотечного коллектора протяженностью 156 м на ул. Мало-Почтовой и участке протяженностью 271 м — между ул. Мало-Почтовой и ул. 2-й Котельной. Работы должны быть завершены до конца года.
В правительстве добавили, что сейчас продолжается восстановление еще одного аварийного участка коллектора — в пер. 3-м Артиллерийском. Оно улучшит качество коммунальных услуг для 50 тыс. жителей города.
Таганрогский коллектор длинной 7 км был построен в 1970-х годах, срок его службы истек более 15 лет назад. Из-за его неисправности в городе появляются провалы, происходят затопления улиц, в нескольких кварталах стоит неприятный запах. Ремонт коллектора начался в 2018 году. Работы приостанавливались из-за недостатка финансирования, срок их окончания неоднократно сдвигался.