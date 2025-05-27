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На ремонт коллектора в Таганроге направят еще 80 млн рублей

В Таганроге на ремонт двух аварийных участков системы водоотведения потратят около 80 млн руб., контракт на работы уже заключен. Об этом сообщает пресс–служба регионального правительства.

Фото: Ремонт коллектора. Фото пресс–службы правительства Ростовской области

Фото: Ремонт коллектора. Фото пресс–службы правительства Ростовской области

Замену канализационных систем проведут на участке самотечного коллектора протяженностью 156 м на ул. Мало-Почтовой и участке протяженностью 271 м — между ул. Мало-Почтовой и ул. 2-й Котельной. Работы должны быть завершены до конца года.

В правительстве добавили, что сейчас продолжается восстановление еще одного аварийного участка коллектора — в пер. 3-м Артиллерийском. Оно улучшит качество коммунальных услуг для 50 тыс. жителей города.

Таганрогский коллектор длинной 7 км был построен в 1970-х годах, срок его службы истек более 15 лет назад. Из-за его неисправности в городе появляются провалы, происходят затопления улиц, в нескольких кварталах стоит неприятный запах. Ремонт коллектора начался в 2018 году. Работы приостанавливались из-за недостатка финансирования, срок их окончания неоднократно сдвигался.

Наталья Белоштейн

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