В Краснодаре организатор пирамиды «Орион» получила 6 лет колонии

Марина Кузнецова, руководитель компаний «Стандарт премьер» и «УК "Орион"», признана виновной в создании преступного сообщества для совершения махинаций под видом инвестиционного бизнеса, а также в мошенническом присвоении средств граждан на сумму 25 млн руб. О приговоре сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Ленинский районный суд Краснодара назначил подсудимой Кузнецовой наказание в виде шести лет колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Противоправную деятельность Марины Кузнецовой и ее сообщников выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Правоохранительным органам стало известно, что в 2020 году злоумышленники открыли в Москве и Краснодаре офисы ООО «Стандарт премьер» и ООО «УК "Орион"». Компании рекламировали свою якобы высокодоходную инвестиционную деятельность, предлагая гражданам заключить с ними договоры займа под выплату дохода от 8% до 27% годовых. На самом деле «Стандарт премьер» и «УК "Орион"» действовали по принципу пирамиды, то есть выплачивали небольшие суммы одним вкладчикам за счет вновь привлеченных клиентов. От действий злоумышленников пострадали более 100 человек. Расследование дела в отношении сообщников Марины Кузнецовой продолжается.

Анна Перова, Краснодар