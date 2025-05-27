Осужденному на 12 лет за госизмену жителю Хакасии не смягчили приговор

Коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск) сегодня подтвердила законность приговора жителю Хакасии, получившему 12 лет колонии строгого режима по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). О смягчении назначенного наказания ходатайствовали обвиняемый и его защитник, но получили отказ, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приговор по этому делу Верховный суд Хакасии вынес 5 марта. В его материалах говорится, что житель республики был не согласен с проведением Россией спецоперации на Украине. Чтобы избежать мобилизации, он осенью 2022 года выехал из Абакана в Турцию. Там в ноябре 2022 года, установили спецслужбы, релокант перечислил денежные средства на приобретение автотранспорта для нужд ВСУ.

«По возвращении в 2024 году в Россию он был задержан и привлечен к уголовной ответственности за государственную измену, совершенную на территории Турецкой Республики», — указывается в материалах суда.

Илья Николаев