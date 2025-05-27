Венчурные инвестиции в Китае с начала года упали на 50%

В период с января по апрель 2025 года объемы венчурного финансирования и количество соответствующих сделок в Китае существенно упали. Такие данные сегодня, 27 мая, представила аналитическая компания GlobalData. По ее подсчетам, общая сумма венчурных инвестиций в КНР снизилась в сравнении с тем же периодом 2024 года на 50%, а количество сделок — на 16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bobby Yip / Reuters Фото: Bobby Yip / Reuters

«Снижение активности в венчурном финансировании можно связать с несколькими факторами. Во-первых, более пристальное внимание регуляторов к технологическим инвестициям ведет к более осторожному подходу инвесторов. Во-вторых, геополитическая напряженность и регуляторные сложности создают неопределенную среду, что, видимо, подталкивает многие венчурные фирмы к пересмотру своей стратегии и вниманию к более стабильным рынкам»,— отмечает ведущий аналитик GlobalData Ауроджоти Бозе. Это подтверждают данные самой GlobalData: так, в Индии объем венчурных инвестиций в тот же период вырос на 20%, а количество сделок — на 19%.

Яна Рождественская