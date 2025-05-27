Зарубежные СМИ: Что известно о въехавшем в толпу фанатов в Ливерпуле британце?

Полиция арестовала мужчину, который въехал в толпу фанатов в Ливерпуле. Им оказался 53-летний британец. Инцидент произошел 26 мая во время празднования болельщиками «Ливерпуля» победы команды в Английской премьер-лиге. Всего во время происшествия пострадали почти 50 человек, среди них четверо детей. СМИ Великобритании описывают, как праздничный день обернулся ужасной трагедией, и обсуждают мотивы подозреваемого. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

Фотографии «ужасной сцены на Уотер-стрит» появились этим утром на первых полосах газет. А на шокирующей видеозаписи с парада видно, как Ford Galaxy на большой скорости въезжает в толпу болельщиков. Одни отлетают в сторону, четыре человека оказываются зажаты под колесами. Как передает The Telegraph, машина проехала около 200 м, прежде чем остановиться. 27 человек доставили в местную больницу. Она, по словам фельдшера, переполнена. Еще 20 пострадавшим оказали помощь на месте. Двое, в том числе ребенок, получили серьезные травмы.

The Independent пишет, что люди в гневе от того, что автомобиль въехал на пешеходную улицу и сбил несколько человек, пытались его остановить, разбивали окна машины. Но водитель вновь нажал на педаль газа и протаранил толпу. Как сообщили очевидцы Daily Mail, за несколько минут до трагедии, мужчина вышел из ближайшего бара. Полиция арестовала 53-летнего белого британца, который, по предварительным данным, был за рулем автомобиля. Инцидент не рассматривается как терроризм, передает British Broadcasting Corporation.

Это заявление, а также личность подозреваемого и его этническая принадлежность была оглашена спустя всего два часа после происшествия. Как добавляет The Telegraph, полиция извлекла уроки из прошлогодней трагедии в Саутпорте после массового убийства детей в танцевальном клубе. Тогда за неимением какой-либо информации, пользователи в соцсетях начали распространять слухи о том, что убийца был мигрантом и радикалом. Такая дезинформация привела к акциям протеста по всей Британии.

Премьер-министр Королевства Кир Стармер назвал трагедию «ужасной» и выразил соболезнования пострадавшим. К ним также присоединился сам футбольный клуб. Власти города заявили, что происшествие бросило мрачную тень на празднование второй победы «Ливерпуля» в премьер-лиге, отмечает The Guardian.

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