Песков заявил о косвенном участии Европы в войне с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поведение европейских стран не способствует мирному урегулированию на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IMAGO / Schoening / ТАСС Фото: IMAGO / Schoening / ТАСС

«В Европе говорят, что не воюют с Россией и ее народом, но сняли ограничения на поставки дальнобойных ракет — это косвенное участие в войне против России»,— сказал господин Песков журналистам. Также, по его мнению, к усугублению кризиса ведут дискуссии о введении на Украину европейского контингента.

26 мая США, ФРГ, Великобритания и Франция сняли ограничение на поставки дальнобойного оружия Украине. Теперь союзники могут передавать Киеву ракеты Taurus, Storm Shadow/SCALP и ATACMS.