«Сбер» увеличит число гостиничных номеров на 682 в Алтайском крае

Сбербанк направит 174,5 млрд руб. на строительство гостиниц по госпрограмме в регионах России. Часть этих средств будет направлена на расширение номерного фонда в Алтайском крае. По данным пресс-службы кредитной организации, в Алтайском крае будут созданы 682 номера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Правительство одобрило 66 сделок "Сбера" по финансированию строительства туристической инфраструктуры в рамках четвертого отбора в программу льготного кредитования национального проекта "Туризм и гостеприимство". Финансирование "Сбера" составит 174,5 млрд руб., в результате номерной фонд увеличится на 9 012 номеров. Больше всего номеров появится в Краснодарском крае (2307), Карелии (708) и Алтайском крае (682)», - сообщили в банке.

Согласно перечню заемщиков, прошедших отбор в программу льготного кредитования национального проекта «Туризм и гостеприимство» 2025 году, в Алтайском крае будут построены шесть новых гостиниц. Также запланировано строительство отеля высокой ценовой категории на территории всесезонного курорта «Манжерок». Все проекты, поддержанные в 2025 году, будут реализованы не позднее 2030 года.

Программа льготного кредитования с господдержкой «Туризм и гостеприимство» направлена на развитие внутреннего и въездного туризма. Она позволяет финансировать строительство отелей, аквапарков, горнолыжных комплексов и других объектов.

Лолита Белова