«Мы призваны задавать определенные тренды в сфере культуры»

Куратор Галереи «Виктория» Сергей Баландин рассказал «Ъ-Волга» о деятельности центра искусства и поделился мыслями о грядущих преобразованиях.

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— В чем сильная сторона Галереи «Виктория», чем она отличается от других арт-площадок?

— Главной особенностью галереи является ее финансовая независимость, дающая свободу. Это полностью частная институция, устойчивая к кризисам. Центр современной культуры независим даже от зрителя. Наша задача – просвещать и воспитывать посетителя, формировать общественное мнение, влиять на определенные вкусы, задавать актуальные тренды в сфере культуры. В России подобных меценатских проектов совсем немного.

— В истории Самары был период, когда массово создавались независимые творческие площадки…

— Действительно, примерно 15 лет назад в городе существовали такие проекты, как культурный центр «Арт-Пропаганда», галерея «XI комнат», «Арт-Центр» на ул. Мичурина. В какой-то момент все они закрылись. Ни одна из этих или других институций так не создавала регулярную просветительскую программу. Галерея «Виктория» все эти годы могла похвастаться своим лекторием, проводимыми выставками современного искусства. Другого такого арт-центра в Самаре не было. «Виктория» с годами сформировалась как форпост современной культуры.

— Что галерея сделала для этого?

— Посещаемость наших выставок растет с каждым годом, значит, мы движемся в верном направлении. «Виктория» дает уникальную возможность городу представлять актуальное современное искусство, включая не только давно зарекомендовавших себя российских классиков, от Кузьмы Петрова-Водкина и Александры Экстер до Владимира Вейсберга и Натальи Нестеровой, но и местных художников от Николая Шеина и Ивана Комиссарова до Оксаны Стоговой и Александра Филимонова. Мы делали совместные проекты с крупнейшими музеями России: Русским музеем, Третьяковской галереей, с ГМИИ им. А.С. Пушкина и другими. И в то же время для нас важно представить искусство как можно широко: для этого в 2020 году у нас открылась подвижная и демократичная площадка Victoria Underground для камерных экспериментальных выставок, где знакомили самарцев с художниками из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа и даже Сербии. Здесь была выставка искусства для собак («Институт автохтонной лингвистики»), выставка, посвященная диалогу искусства и нейросетей, искусства и различных эзотерических и уфологических движений. Если у кого-то еще нет зрителей, они могут появиться с нашей помощью. Именно для этого мы учредили свою премию и вручаем ее уже шесть лет самым интересным персональным кураторским проектам, а также проводим с 2017 года Самарскую квартирную триеннале.

— Как происходит отбор мастеров для участия в проектах галереи?

— Очень важно, что мы не просто выставляем работы художников. Мы показываем проект. Это значит, что для нас важна тема, какая-то история, которая содержится внутри выставки, в том числе и персональной. Внутри экспозиции должна быть логика, посетитель должен увидеть работу с пространством. И нам действительно важно, чтобы открывающаяся в галерее выставка была не просто картинами, повешенными на стену. Зритель должен увидеть логику композиции, развитие, разнообразие техник. Художник важен, но еще для нас важны впечатления посетителей, их понимание и осознание, что сейчас, в этот момент, ты узнаешь что-то новое. И если зритель перенял свободу художника, свободу работы с материалом, свободу интерпретации, смысл выставки, то мы работали не зря.

— В последние годы имя галереи все чаще звучит в контексте российских арт-ярмарок. Как это произошло?

— Когда перед нами встал вопрос о том, что здание галереи будет закрыто на реконструкцию в течение пары лет, мы поняли, что если не можем привозить искусство, как раньше, значит, должны его вывозить. Честно скажу, что ожидания наши были скромными. Имена самарских художников для коллекционеров новые, цены мы брали с потолка. Но после первой, второй ярмарки современного искусства, стало ясно, что работы наших авторов востребованы. Некоторые даже становятся звездами, что радует. И очень приятно, когда хорошо знакомых нам художников зовут участвовать в других проектах. На ярмарках происходило такое, что нечего было вешать на стены вместо купленных работ. Это действительно стало очень приятной неожиданностью для нас.

— Что изменится после реконструкции галереи?

— Мы рассчитываем посвятить один из залов исследованию самарского искусства. Кажется, что многие местные площадки делают это недостаточно. Даже у Художественного музея при огромной коллекции нет самарских авторов в постоянной экспозиции. У нас же есть планы более плотно подойти к данной теме. Кроме еще одного выставочного зала появятся мастерские. Мы хотели бы дать художникам возможность работать с более качественными материалами и на более качественном оборудовании.

Будет создано пространство для детей, где можно организовывать мастер-классы. Появятся такие важные составляющие, как отдельная библиотека, книжный магазин и кафе. В Самаре, кстати, реально не хватает хорошего несетевого магазина с литературой о философии и искусстве. Изюминкой станет смотровая площадка на крыше с возможностью экспонирования на ней творческих работ. Раньше в галерею можно было попасть только по лестнице. Теперь будет удобный вход со стороны набережной, доступный, в том числе, и маломобильным гражданам.

— Что является главным итогом 20-летнего существования «Виктории»?

— Прежде всего то, что в наших стенах возникла и сформировалась художественная среда. За больше чем десять лет нашей просветительской программы, работы самых разных педагогов из наших создалась уникальная культурная, творческая прослойка. Это художники, дизайнеры, культуртреггеры, активные зрители, кураторы, коллекционеры, целые сообщества и агенты современной культуры в нашем городе.

Беседовал Андрей Сазонов