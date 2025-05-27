Краснодар занял четвертое место в РФ среди самых «округляющих» городов

Краснодар занял четвертую позицию в общероссийском рейтинге городов по объему сборов, сформированных за счет округлений в сервисах «Яндекса». По данным компании, в 2024 году более 32 тыс. жителей города хотя бы однократно активировали функцию округления в приложениях и перевели свыше 9 млн руб. на поддержку благотворительных организаций в рамках проекта «Помощь рядом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Самый крупный индивидуальный взнос от жителя города составил 52 043 руб., пользователь совершил 333 транзакции с округлением. В общей сложности жители Краснодара активировали функцию порядка 1 млн раз.

В масштабах страны объем собранных средств через округление за 2024 год достиг 434 млн руб. Средства направляются на реализацию повседневных задач благотворительных фондов — партнеров проекта, включая организацию бесплатных поездок на такси, доставку грузов и закупку необходимых товаров, а также предоставление доступа к цифровым сервисам.

Функция округления интегрирована в сервисы Яндекс Go, «Еда», «Лавка», «Маркет», «Заправки», «Самокаты», «Деливери» и «Доставка». Общее число пользователей, подключивших округление, по итогам года составило 1 327 624, а средний размер одного перевода вырос с 8,34 руб. до 10,56 руб.

Вячеслав Рыжков