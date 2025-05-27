Каждый второй житель Кубани убежден в важности технологической грамотности

Почти половина жителей Краснодарского края считает уровень своей технологической грамотности недостаточным на фоне окружения, тогда как лишь четверть уверенно взаимодействует с цифровыми инструментами. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, проведенном к запуску портала «Вышка.Тех». С результатами ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сказано в исследовании, 44% респондентов оценивают свои компетенции на 4 из 5 баллов, удовлетворительно — 22%, минимально — 18%, на «отлично» — 8%. Основными каналами получения информации о технологиях стали видеоплатформы (19%), онлайн-курсы и вузы (16%), а также соцсети и новостные сайты (по 15%).

Среди уже освоенных навыков жители региона чаще всего называют работу с офисными приложениями (44%), облачными сервисами (36%) и нейросетями (33%). Создание сайтов указали 21%, ведение баз данных — 9%. Использование цифровых решений для повседневных задач ежедневно отмечают 42%, несколько раз в неделю — 19%, крайне редко — 11%. Технологии применяются преимущественно для обучения (28%), в быту (18%), автоматизации (15%) и оптимизации рабочих процессов (10%).

Половина опрошенных уверена в необходимости цифровой грамотности для комфортной жизни. При этом 52% выразили желание улучшить компетенции, 48% считают существующих навыков достаточными. Наибольший интерес вызывает изучение нейросетей и автоматизация рабочих задач (по 35%), основы программирования — у 22%, веб-дизайн и Big Data — по 16%, разработка чат-ботов — 12%, применение ИИ в личных целях — 9%.

Среди мотивирующих факторов — стремление не отставать от времени (37%), потребность в автоматизации (25%), влияние окружающих (по 21%) и любопытство (16%). Основными барьерами остаются нехватка мотивации (32%) и времени (28%), трудности в поиске структурированной информации, страх непонимания материала (по 16%) и сложность самих технологий (12%).

По данным исследования, наибольшая осведомленность о внедрении технологий — в сфере финансов (23%), логистики и городской инфраструктуры (по 17%), наименьшая — в науке (3%) и юриспруденции (2%). Только 15% респондентов считают, что инновации охватили все отрасли.

Вячеслав Рыжков