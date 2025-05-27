Минздрав прокомментировал сокращение персонала в рыбинской больнице

Сокращение буфетчиц и уборщиц в сосудистом центре (корпус №4) Рыбинской городской больницы №1 не приведет к ухудшению положения пациентов, но позволит повысить зарплаты. Комментарий областного минздрава приводит областной «Народный фронт».

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Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Здание регионального минздрава

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

27 мая на заседании облдумы депутат Лариса Ушакова озвучила появившуюся в соцсетях информацию о сокращении буфетчиц и уборщиц корпуса №4 Рыбинской больницы.

«Это вообще коллапс, говорится в обращении. По словам заявителей, вместо двух буфетчиц, которые развозят еду по палатам, в отделениях будет по одной. Количество уборщиц, которые выполняют функции санитарок, также уменьшится»,— сказала госпожа Ушакова.

Она напомнила, что ранее на заседании комитета по здравоохранению депутатов заверили: сокращение медицинского персонала не планируется.

«Действительно ни одного медицинского работника не сокращают. Уведомления получает вспомогательный рабочий коллектив. То есть это санитарки, уборщицы, регистратура. По словам тех, кто обращался ко мне, в Рыбинской городской больнице №1 будет сокращено более 200 таких немедицинских работников»,— высказалась депутат.

В минздраве уверены, что в рыбинской больнице пациенты не пострадают.

«Уведомления получили 20 из 55 буфетчиц и уборщиц сосудистого центра, их функционал распределят между другими сотрудниками, среднемесячная зарплата которых, благодаря реорганизации, повысится на 115 %, пациенты не пострадают»,— приводит «Народный фронт» ответ минздрава.

Депутат облдумы и главный врач областной клинической больницы Михаил Осипов на заседании облдумы сообщил, что этот вопрос касается не только Рыбинска, но и Ярославля.

«Я знаю ситуацию, мы обсуждаем вопрос сокращения, в том числе, какие должности нельзя сократить. В частности, мы как областная больница стараемся оставить те должности, которые участвуют в уходе за больными. Нам надо вопрос решить системно, кого мы оставляем, но самое ключевое, чтобы у нас пациент не остался без необходимого ухода»,— сказал господин Осипов.

В итоге было принято решение о рассмотрении вопроса на внеочередном заседании комитета по здравоохранению. Напомним, что в рамках модернизации Рыбинскую центральную районную поликлинику и Пошехонскую ЦРБ присоединят к Рыбинской городской больницы №1.

Алла Чижова