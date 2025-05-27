Utair в июне увеличит количество рейсов Тюмень — Баку

Авиакомпания Utair планирует в июне увеличить количество рейсов из Тюмени в Баку (Азербайджан) до двух раз в неделю — полеты будут совершаться по средам и пятницам, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По средам вылет из Тюмени запланирован на 10:10, из Баку — на 13:45. В пятницу самолет из Тюмени будет отправляться в 10:50, вылет из Баку запланирован на 14:24. Время в пути займет 3 часа 35 минут.

На текущий момент минимальная цена билета составляет около 27 тыс. руб.

Напомним, в тюменском аэропорту Рощино турецкая компания Southwind Airlines организует перелеты по маршруты Тюмень — Анталья. Рейсы в Турцию будут совершаться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Ирина Пичурина