Турецкая компания Southwind Airlines начнет летать по маршруту Тюмень — Анталья

В тюменском аэропорту Рощино турецкая компания Southwind Airlines начнет обслуживать маршрут Тюмень — Анталья, сообщили в пресс-службе аэропорта. Перелеты в Турцию будут совершаться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Билеты на рейс можно приобрести в рамках пакетных туров, а также на сайте авиаперевозчика, где цены варьируются от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Напомним, авиакомпания Utair запустила с 29 апреля перелеты из Тюмени в Анталью. До лета рейсы будут выполняться по вторникам. Время в пути составит 5 часов 30 минут.

Ирина Пичурина