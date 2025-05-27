В Краснодаре осудили организатора финансовых пирамид

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор Марине Кузнецовой, признав ее виновной в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконной регистрации юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). По данным суда, в 2020 году фигурантка Кузнецова организовала работу офисов компаний «Стандарт Премьер» и «УК "Орион"» в Москве и Краснодаре. Под видом привлечения инвестиций под высокий процент участники схемы заключали договоры займов с гражданами, фактически присваивая переданные им средства, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В реализации схем участвовали иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Суммы, выплачиваемые вкладчикам, формировались за счет привлечения новых клиентов, что соответствовало классической модели финансовой пирамиды. От действий фигурантки Кузнецовой и ее сообщников пострадали более 100 человек. Выявлением и пресечением деятельности занимались сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд назначил подсудимой Кузнецовой наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимая была взята под стражу в зале суда. В пользу потерпевших постановлено взыскание ущерба на сумму свыше 25 млн руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков