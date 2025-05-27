Рейс Екатеринбург — Сочи совершил вынужденную посадку в Актобе

Лайнер Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines с 564 пассажирами на борту, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе из-за плохого самочувствия одного из путешественников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя воздушной гавани Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Nordwind Airlines — это российская авиакомпания, посадку совершили внеплановую»,— заявил сотрудник аэропорта.

По предварительным данным, причиной экстренного приземления стало ухудшение здоровья одного из пассажиров. Эта информация сейчас проверяется.

Председатель правления международного аэропорта Актобе Дастан Малиев уточнил порталу Tengrinews, что Boeing-777 выполнял рейс из Екатеринбурга в Сочи, на его борту находились 564 человека.

Мария Удовик