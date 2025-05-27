Минобороны России обвинило Украину в попытке срыва переговоров

Власти Украины при поддержке некоторых стран Европы предприняли провокационные шаги для срыва переговорного процесса, несмотря на возобновление диалога по инициативе России. Об этом заявили в Минобороны. В сводке ведомства сказано, что ВСУ увеличили число ракетных и беспилотных атак по российской территории. С 20 мая силы ПВО сбили 2,3 тыс. беспилотников, в том числе 1,4 тыс. вне зоны спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

В результате атак пострадало гражданское население, сообщили в министерстве. Ведомство подчеркнуло, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Также указывается, что "ВС РФ продолжат нанесение массированных и групповых ударов" в качестве ответа "на любые террористические атаки и провокации".

Первый раунд новых российско-украинских состоялся в Стамбуле 16 мая. Следующая встреча, по данным источников ряда СМИ, может пройти уже на этой неделе.

О перспективах нового раунда переговоров России и Украины — в материале «Ъ».

Екатерина Отрашкевич