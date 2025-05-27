ПСБ и Ярославская область укрепляют партнерство: подписаны соглашения c Фондом регионального развития и ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП»

ПСБ заключил соглашения с ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» («Мой бизнес») и с Фондом регионального развития Ярославской области на форуме «Неделя предпринимательства», стартовавшей 26 мая в Ярославле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

Документы подписали старший вице-президент – заместитель руководителя блока малого и среднего бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов, руководитель ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» Сергей Кобузев и генеральный директор Фонда регионального развития Ярославской области Егор Грабарь.

Соглашение с Фондом направлено на комплексное развитие промышленности, агропромышленного комплекса и туристической инфраструктуры региона и предусматривает совместную работу по повышению технического уровня производственных компаний, конкурентоспособности местных товаров и инвестиционной активности предприятий.

Соглашение с ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» предусматривает совместную реализацию образовательной программы «Новое звание — предприниматель». Это комплексный проект банка ПСБ и Академии ПСБ по социальной адаптации ветеранов СВО и членов их семей через обучение ведению предпринимательской деятельности. Важно, что проект будет запущен на бесплатной основе для обучающихся, и не только в областном центре, но и в районных городах — Переславле, Рыбинске, Ростове, Гаврилов-Яме, Мышкине и других. Программа включает профессиональную ориентацию, 8 онлайн-модулей (44 академических часа) с практическими заданиями и предполагает дистанционный и очный форматы обучения. Его итогом станет открытие собственного дела. При этом ПСБ останется надежным партнером для выпускников программы на всех этапах развития бизнеса, предлагая комплексные современные решения, специальные условия и персональную поддержку.

«В апреле Ярославский регион стал для ПСБ новым домом — банк зарегистрировал свой головной офис в его столице. Подписанные сегодня соглашения усиливают интеграцию банка в экономическую и социальную жизнь города и области. Наш фокус не только на экономике, но и на людях. Особенно значимо для нас поддержать участников СВО: помочь им найти дело, которое станет фундаментом для благополучия семьи, новой целью и вкладом в развитие Ярославской земли»,— отметил Кирилл Тихонов.

«Банк ПСБ как новый резидент Ярославской области активно включается в деловую повестку региона, оказывая партнерскую поддержку нашим институтам развития. Подписание новых соглашений направлено на реализацию важных коммерческих и социальных проектов. Особенно важна помощь банка в социальной адаптации участников СВО. Вместе мы сможем дать точку опоры нашим ветеранам, оказав содействие в организации собственного дела»,— отметил первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков.

ПАО «Банк ПСБ», лицензия №3251