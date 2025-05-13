Рабочий получил смертельный удар током при подключении интернета в Ленобласти

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ после гибели рабочего в деревне Юкки, сообщает СУ СК по Ленобласти. Днем 1 мая мужчина поднялся на столб для подключения интернета и получил удар током.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. В ходе следствия будут установлены сотрудники коммерческой организации, в обязанность которых входило обеспечение безопасности производственного процесса.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 20-летнего рабочего засыпало грунтом при обвале стенок траншеи в поселке городского типа Толмачево.

Андрей Маркелов