На Дону из-за штормового ветра отменили рейсы «Валдаев»

В Ростове скоростные катера на подводных крыльях «Валдай» не вышли в рейсы из-за штормового ветра. Об этом сообщили в АО СПК «Дон», со ссылкой администрации портов. В компании отметили, что деньги за купленные билеты возращены пассажирам автоматически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Судно «Валдай». Фото АО СПК «Дон» Фото: Судно «Валдай». Фото АО СПК «Дон»

«Сегодня из-за сильного ветра, более 17 м/сек, ради безопасности пассажиров были отменены все рейсы», — пояснили в СПК «Дон».

Ранее «Ъ–Ростов» сообщал, что, по информации ГУ МЧС по Ростовской области, 27 мая будет преобладать восточный и юго-восточный ветер с порывами 15-19 м/с, а по югу и западу региона — до 20-23 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°С, местами — до 9°С; днем — 25…30°С.

Наталья Белоштейн