На Дону за сутки ликвидировано 14 техногенных пожаров

За сутки 26 мая 2025 года пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали: 14 техногенных пожаров, девять загораний сухой растительности, шесть дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

На происшествия выезжали 260 специалистов и 65 единиц техники, уточняют в сообщении.

По данным синоптиков, 27 мая переменная облачность, без осадков. Днём в отдельных районах пыльная буря. Ветер восточный и юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-19 м/с, днём по югу и западу 20-23 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, местами до 9°; днём 25…30°.

Валентина Любашенко