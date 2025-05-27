Ростовский и китайский университеты развивают программы двойных дипломов

Делегация Ростовской области, по приглашению правительства провинции Шаньдун, принимает участие в Международной конференции городов-побратимов в городе Цзинане. О этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В рамках конференции, Донская делегация посетила Шаньдунский транспортный университет, встретилась со студентами, познакомилась с новейшими техническими разработками обучающихся и преподавателей. По окончании встречи состоялась церемония подписания договора о реализации совместных образовательных программ между ДГТУ и ШТУ.

Напомним, совместная образовательная площадка двух университетов – Донской институт ШТУ-ДГТУ – функционирует в провинции Шаньдун с июня 2019 года. Это учреждение стало восьмым совместным образовательным проектом с участием российского партнера на территории Китая. В июне 2022 года сотрудничество усилилось открытием Центра совместной подготовки аспирантов.

Согласно предоставленной информации, учебные программы ДГТУ ориентированы преимущественно на китайских студентов, обучающихся по модели «3+1» и предполагающей прохождение выпускного курса в ДГТУ. Преподаватели из Ростова-на-Дону ведут более 60 дисциплин на русском языке как в Шаньдунском университете, так и в России. Параллельно с этим российские студенты ДГТУ имеют возможность получить двойной диплом, обучаясь в Ростове-на-Дону или в Цзинане.

Валентина Любашенко