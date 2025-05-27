Экс-депутата Тулуна осудят за мошенничество с получением двух квартир

Тулунский горсуд (Иркутская область) рассмотрит уголовное дело в отношении экс-депутата гордумы Тулуна. Ему вменяют в вину покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает СУ СКР региона. Свою вину обвиняемый признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уточнили в ведомстве. Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Сергее Романенко.

По версии следствия, в 2020 году фигурант дела совместно с сотрудником администрации Тулуна похитили две квартиры из жилищного фонда Иркутской области. Общая стоимость недвижимости составила более 6,5 млн руб.

Депутат, считают правоохранители, получил от соучастника подложные документы на недвижимость, которые направил в областное министерство строительства.

В дальнейшем он был включен в очередь на получение жилья по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Как пояснили в региональной прокуратуре, он предоставил фиктивный договор социального найма двух квартир в аварийном доме на улице Совхозной, которые пострадали в результате паводка.

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 4,5 млн руб.

Александра Стрелкова