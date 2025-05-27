Прокуратура начала проверку информации о нарушениях в саратовской больнице

Прокуратура приступила к проверке по сведениям о нарушении трудовых прав сотрудников ГУЗ СО «Хвалынская РБ им. А.Г. Бржозовского» в Саратовской области, а также порядка оказания медицинских услуг. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко.

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, о нарушениях ранее писали СМИ. В ходе выездной проверки работники ГУЗ СО «Хвалынская РБ им. А.Г. Бржозовского» указали в том числе на проблемы в части оснащения медкабинетов, соблюдения режима труда, отдыха.

Прокуратуре предстоит оценить все вышеуказанные вопросы и вопросы начисления зарплаты. В проверке задействованы также специалисты государственной инспекции труда области, регионального минздрава, ТО Росздравнадзора по Саратовской области. По итогам проверочных мероприятий будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Павел Фролов