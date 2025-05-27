В Республике Татарстан изучают наработки пермских энергетиков «Т Плюс»

Пермский филиал «Т Плюс» посетил заместитель председателя государственного комитета по тарифам Республики Татарстан Сергей Павлов. В визите приняли участие представители Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Гостям продемонстрировали наработки прикамских специалистов по внедрению современных технологий. В ходе встречи энергетики презентовали опыт по цифровизации процессов теплоснабжения и переходу территорий в ценовую зону теплоснабжения.

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«Применяемая в Перми система цифровизации теплоснабжения является передовым опытом ПАО «Т Плюс». Здесь реализован комплексный подход к оценке параметров, мониторинга действий персонала и работы с клиентами. Такой опыт внедрения единого комплексного программного продукта, безусловно, перспективен для транслирования в нашем регионе», – отметил Сергей Павлов.

Помимо модернизации технологических процессов, в Пермском крае реализован новый подход к ценообразованию в энергоотрасли. Ценовая зона теплоснабжения введена в Перми, Краснокамском, Березниковском и Чусовском муниципальных округах, Чайковском городском округе. Новая модель рынка теплоснабжения позволила увеличить инвестиции в отрасль и проводить системное обновление тепловых сетей и теплоисточников.

«Опережающее развитие теплоснабжащей инфраструктуры обеспечивается, в том числе, переходом Перми и других городов Прикамья в ценовую зону теплоснабжения. Также энергетики отвечают за ежегодную подготовку теплосетей, ТЭЦ, котельных, насосных станций и центральных теплопунктов к несению нагрузок в отопительном сезоне. Это обязательства перед жителями и органами власти, которые неукоснительно выполняются», – отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Ермакович.

По итогам визита стороны договорились о развитии сотрудничества и обмене опытом между Пермским краем и Республикой Татарстан в 2025 году.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»