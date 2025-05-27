В Ростовской области на решение коммунальных проблем выделили 183,5 млн рублей

На Дону на решение проблем коммунальной серы выдели 183,5 млн руб, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ремонт коллектора. Фото пресс–службы правительства Ростовской области Фото: Ремонт коллектора. Фото пресс–службы правительства Ростовской области

Большая часть этих средств – более 77 млн руб. предусмотрено на ввод в строй нового водозабора и очистных сооружений в Цимлянске. Еще около 55 млн рублей пойдет на ввод первого этапа подключения нового водопровода в рабочих поселках Шахт – Васильевском и Разъезде Васильевском. Второй этап здесь проведут в 2026 году и потратят на него почти 102 млн руб.

Более 23 млн рублей выделено Новошахтинску на капремонт городских распределительных водопроводных сетей общей протяженностью почти 2 км. А Новочеркасску на первый этап строительства котельной в районе улицы Авиаторов направлено 28 млн руб.

Наталья Белоштейн