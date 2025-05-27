«Алкогольная сибирская группа» вошла в тройку крупнейших алкопроизводителей РФ

«Алкогольная сибирская группа» (АСГ, бренды «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер»), в активе которой находится один из крупнейших ликеро-водочных заводов в России – «Омсквинпром», в 2025 году заняла третье место в рейтинге крупнейших производителей алкоголя в России. Согласно исследованию Forbes, выручка предприятия составила 23,2 млрд руб., а объем производства достиг 11,7 млн дал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Компания была зарегистрирована в Омске с 2008 года. В 2021-м местом регистрации предприятия стал поселок Горбово в Московской области — территория производственной площадки ООО «Рузский Купажный завод», которое входит в группу компаний ООО «АСГ».

Первое место в рейтинге возглавила Novabev Group (бывшей Beluga Group) с выручкой в 34 млрд руб. и объемом производства — 13,2 млн дал. На втором месте – «Алвиса» с выручкой 24,8 млрд руб. и объемом производства — 4,6 млн дал.

Как отметили составители рейтинга, по сравнению с 2021 годом розничные продажи алкоголя в России в 2024 году увеличились на 7%, до 226,96 млн дал, игристые и шампанские вина продемонстрировали рост на 28%, до 23,5 млн дал, а коньяки – на 18%, до 14 млн дал.

Лолита Белова