В Новороссийске с начала года зафиксировали 87 случаев нелегальной торговли

С начала года в Новороссийске составили 87 административных протоколов за осуществление несанкционированной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске регулярно проводят мониторинг территории города и федеральных трасс для пресечения фактов незаконной торговли. Несанкционированная торговля влечет штраф в размере 4 тыс. руб. для граждан (повторный факт нарушения – 5 тыс. руб.), 10 тыс. руб. для должностных лиц (за повторное нарушение – 20 тыс. руб.) и 30 тыс. руб. для юрлиц (за повторное нарушение – 50 тыс. руб.).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске с начала года на участках потребсферы выявили более 800 санитарных нарушений.