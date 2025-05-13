В Новороссийске на участках потребсферы выявили более 800 санитарных нарушений

В Новороссийске предприятиям потребсферы с начала года выдали более 800 уведомлений о нарушении наведения санитарного порядка на прилегающей территории. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления торговли и потребительского рынка города Тимур Пареньков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Потребительский рынок Новороссийска включает более 4,3 тыс. объектов, в которых заняты более 18,2 тысяч человек. Управление ведет ежедневную работу с предприятиями по поддержанию чистоты на прилегающих территориях. Предупреждения направляются через электронную почту, мессенджеры и выдаются на руки.

С 1 июля 2024 года в городе проверили 3 979 предприятий, заключивших договор на вывоз ТКО. По результатам проверки установлено, что у 364 предприятий отсутствуют договоры. Заключено 212 договоров на вывоз ТКО, в работе 152 предприятия.

С 1 июля 2024 года проверили 1 882 предприятий потребсферы на наличие договора на вывоз и утилизацию картона. У 563 организаций документ отсутствовал. На сегодняшний день заключен 261 договор на вывоз картонной тары, в работе осталось 302 предприятия.

Кроме того, в 2024 году по причине систематического нарушения норм санитарного состояния расторгнули 14 договоров на размещение НТО.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на благоустройство пляжей Новороссийска направили 29,9 млн руб. Курортный сбор этого года пойдет на установку видеонаблюдения. Сейчас на этапе закупки находятся 19 камер для 5 территорий на общую сумму 6,7 млн руб.