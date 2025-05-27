На строительство четырех тюменских дорог в 2024 году потратили 1,5 млрд рублей

В Тюменской области на строительство четырех дорог в 2024 году было привлечено 1,5 млрд руб. из средств инфраструктурного бюджетного кредита, сообщил губернатор Александр Моор в облдуме с отчетом о работе правительства в прошлом году. Две из них введены в эксплуатацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За год в регионе в нормативное состояние привели 249 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Особое внимание было уделено труднодоступным территориям, где налажено круглогодичное налажено круглогодичное альтернативными видами транспорта, а в зимнее время организуются зимники. «В 2025 году запланировано привлечение казначейского инфраструктурного бюджетного кредита на сумму более 800 млн руб., с использованием которого продолжится строительство очень важных объектов, один из которых — это транспортная развязка возле Патушева»,— рассказал господин Моор.

Кроме того, Тюменская область стала победителем номинации «За высокие показатели качества реализации объектов проекта» в рамках 18 международного форума «Транспорт России».

Напомним, в течение 2025 года в Тюмени запланирован ремонт семи участков региональных дорог, большинство из которых находятся на обходе города. Работы включают замену верхних слоев покрытия и обновление разметки.

Ирина Пичурина