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Пожар уничтожил постройки на площади 1,1 тысячи «квадратов» в Воткинском районе

Три садовых дома, четыре бани и кладовая сгорели во время пожара на площади почти 1,1 тыс. кв. м в СНТ «Редуктор» в Воткинском районе, сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии. Возгорание произошло вечером 26 мая.

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Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

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Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания в бане на одном из земельных участков. Распространению пожара на соседние здания способствовали плотная застройка и жаркая погода. Пожарные предотвратили переход огня на соседние четыре дома.

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