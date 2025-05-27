Пожар уничтожил постройки на площади 1,1 тысячи «квадратов» в Воткинском районе

Три садовых дома, четыре бани и кладовая сгорели во время пожара на площади почти 1,1 тыс. кв. м в СНТ «Редуктор» в Воткинском районе, сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии. Возгорание произошло вечером 26 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии Следующая фотография 1 / 3 Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания в бане на одном из земельных участков. Распространению пожара на соседние здания способствовали плотная застройка и жаркая погода. Пожарные предотвратили переход огня на соседние четыре дома.