СКР выясняет обстоятельства сброса краски на посольство РФ в Швеции

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению направить запрос в МИД РФ для выяснения обстоятельств атак БПЛА на российское посольство в Швеции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За истекший год злоумышленники неоднократно с помощью дронов сбрасывали на территорию диппредставительства емкости с краской. Последний подобный инцидент произошел 25 мая. В посольстве указывали, что в качестве емкости вандалы использовали стеклянные сосуды.

Российские дипломаты обвиняют Швецию в невыполнении обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению неприкосновенности иностранных дипмиссий. По их словам, шведскую полицию извещали о происшествиях с дронами, однако адекватных мер не принималось.

Степан Мельчаков