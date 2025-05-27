Тюменские депутаты попросили Путина признать Ишим «Городом трудовой доблести»

Депутаты Тюменской областной думы обратились к президенту Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Ишиму звания «Город трудовой доблести». Глава муниципалитета Федор Шишкин подчеркнул, что инициативу поддержали более 30 общественных объединений и свыше 40 тыс. жителей Ишима. «Администрацией рабочая группа, силами которой проводился поиск архивных документов и публикаций военного времени»,— добавил он.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Город трудовой доблести» — звание, которое присваивается городам России, отличившимся во время Великой Отечественной войны обеспечением производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также массовой работоспособностью и патриотическим героизмом рабочих.

По словам господина Шишкина, в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) в городе формировались полки 229-й и 384-й стрелковых дивизий, разместилось около 10 тыс. эвакуированных, в связи с чем население территории увеличилось на треть. «Из Москвы и Ленинграда в 1941 году эвакуировали военные учебные заведения: артспецшколу и авиаучилище. Здесь разместили пять вывезенных из прифронтовой полосы предприятий, которые производили военную и гражданскую продукцию»,— пояснил мэр.

Федор Шишкин отметили, что в паровозном депо Ишима в 1942 году был построен бронепоезд «Патриот», который воевал до сентября 1945 года. «На средства ишимцев построены авиаэскадрилья "Ишимский рабочий", танк "Сибиряк-ишимец" и другие единицы боевой техники. Всего вклад горожан в строительство боевой техники составил к 1944 году 3 575 000 руб. Еще более 1 млн руб. внесено в Фонд обороны»,— сказал в глава Ишима.

Мэр добавил, что администрация направила архивные данные в Российскую академию наук. «Получено экспертное заключение, подтверждающее наличие оснований для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести" городу Ишиму»,— отметил господин Шишкин.

За обращение к Владимиру Путину единогласно проголосовали все 36 депутатов Тюменской облдумы, присутствующие на заседание.

В Тюменской области звание «Город трудовой доблести» с 2021 года имеет Тюмень, в регионах Уральского федерального округа — 12 муниципалитетов. В январе 2025 года Владимир Путин присвоил звание семи российским городам, включая Верхнюю Пышму (Свердловская область), Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), Курган (Курганская область) и Миасс (Челябинская область).

Василий Алексеев