ФСБ задержала в Иркутской области экс-сотрудника мэрии Дзержинска и главу МУП

Сотрудники ФСБ задержали в Иркутской области бывшего работника администрации Дзержинска и руководителя муниципального предприятия (МУП). По данным силовиков, они арестованы.

Установлено, что в 2021 году один из советников главы администрации Дзержинска и директор убыточного муниципального предприятия по перевозке пассажиров за счет этой организации приобретали металлоконструкции для третьих лиц. Ущерб муниципальному предприятию от действий злоумышленников составил 500 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие выясняет иные эпизоды противоправной деятельности фигурантов уголовного дела.

Пассажирскими перевозками в Дзержинске занимается МУП «Экспресс». По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году предприятие возглавляла переехавшая в Дзержинск из Иркутской области Наталья Садкова. На эту должность ее назначил мэр Дзержинска, бывший вице-мэр Иркутска Иван Носков. Супруг Натальи Садковой Евгений Садков занимал должность советника мэра Дзержинска.

По данным ФСБ, он также может быть причастен к уголовному делу о хищении бюджетных средств при проведении ремонта дорог. По этому делу уже задержаны дзержинские предприниматели и замдиректора департамента экономического развития — начальник управления муниципального заказа администрации Дзержинска.

В ФСБ назвали раскрытую коррупционную схему «масштабной и устойчивой».

Андрей Репин