В Самарской области катер с семью пассажирами столкнулся с подводным препятствием

Инцидент произошел 26 мая в Приволжском районе около Александровского моста на реке Волга. Маломерное судно столкнулось с подводным препятствием, сообщили в региональной Поисково-спасательной службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

На борту катера в момент столкновения находились четверо взрослых и трое детей. В результате катер потерял способность управляться.

В 19:07 (MSK+1) от спасательных станций ПСО Октябрьск и ПСО Сызрань вышли два спасательных катера.

В 20:30 (MSK+1) пострадавшие были доставлены на берег. Медицинская помощь не потребовалась.

Алексей Алексеев