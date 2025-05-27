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В Самарской области катер с семью пассажирами столкнулся с подводным препятствием

Инцидент произошел 26 мая в Приволжском районе около Александровского моста на реке Волга. Маломерное судно столкнулось с подводным препятствием, сообщили в региональной Поисково-спасательной службе.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

На борту катера в момент столкновения находились четверо взрослых и трое детей. В результате катер потерял способность управляться.

В 19:07 (MSK+1) от спасательных станций ПСО Октябрьск и ПСО Сызрань вышли два спасательных катера.

В 20:30 (MSK+1) пострадавшие были доставлены на берег. Медицинская помощь не потребовалась.

Алексей Алексеев

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