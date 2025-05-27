В Ростовской области оборот МСП составил 2,2 трлн рублей в 2024 году

На Дону совокупный оборот малых и средних предприятий — юридических лиц составил 2,2 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Почти половина оборота малых и средних предприятий Ростовской области (49,8%) приходится на сферу торговли, значителен также вклад предприятий промышленности (19%), около 8% формируют строительные организации и 6% — сельского хозяйства», — рассказали в ведомстве.

По данным Ростовстата, в сфере малого и среднего бизнеса в прошлом году было занято почти 290 тыс. работников. Большая часть из них — 24% — специализируется на торговле, 21% задействован в промышленности, 12% — в строительстве, 8% — в сельском хозяйстве.

Ранее «Ъ–Ростов» писал, что на начало 2025 года в регионе насчитывалось 43, 4 тыс. малых и средних предприятий и 139,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. По числу субъектов малого и среднего бизнеса Ростовская область заняла шестое место в России после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области, посчитали в Ростовстате.

Наталья Белоштейн