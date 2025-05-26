Ростовская область заняла шестое место в России по числу предпринимателей

На начало 2025 года в Ростовской области зарегистрировано 43,4 тыс. малых и средних предприятий и 139,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. Регион занимает шестое место в России по числу субъектов малого и среднего предпринимательства, уступая только Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По сообщению источника, представители малого и среднего бизнеса формируют около трети валового регионального продукта Ростовской области.

По итогам 2024 года совокупный оборот МСП — юрлиц составил порядка 2,2 трлн руб.

Половина оборота малых и средних компаний региона (49,8%) приходится на торговлю. Существенный вклад вносят предприятия промышленности (19%), строительные организации (8%) и сельскохозяйственные предприятия (6%), уточняют в сообщении.

В 2024 году в сегменте малого и среднего бизнеса (юридические лица) трудились почти 290 тыс. работников. Из них 24% заняты в сфере торговли, 21% — в промышленности, 12% — в строительстве и 8% — в сельском хозяйстве.

Валентина Любашенко