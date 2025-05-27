обновлено 10:46
Краевую инспекцию гостехнадзора возглавил бывший сотрудник Росгвардии
Руководителем инспекции государственного технического надзора Пермского края назначен бывший сотрудник правоохранительных органов Владимир Козырев. Об этом сообщает газета «Звезда».
Ранее господин Козырев проходил службу в ГУ МВД по Пермскому краю, занимал должность заместителя начальника управления вневедомственной охраны краевого управления Росгвардии.
Прежний руководитель краевой инспекции государственного технического надзора Игорь Морозов 5 марта 2025 года был избран главой Осинского округа.