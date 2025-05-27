Василий Воробьев: «Благодаря мерам господдержки в регионе станет больше научно-технических компаний»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Бизнес-завтрака Василий Воробьев

Фото: Михаил Брайко Спикер Бизнес-завтрака Василий Воробьев

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 22 мая провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикером встречи стал руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Краснодарского края Василий Воробьев. Гостям и резидентам клуба он рассказал о главных направлениях работы ведомства, целевых инвесторах и бюджетной эффективности при оказании господдержки.

По словам Василия Воробьева, работа департамента включает в себя три больших блока: поддержка малого и среднего бизнеса, инвестиции и внешнеэкономическая деятельность. В команде сегодня работают 73 специалиста, отвечающие за отдельные направления работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Воробьев рассказал о работе департамента развития бизнеса и ВЭД Краснодарского края

Фото: Михаил Брайко Василий Воробьев рассказал о работе департамента развития бизнеса и ВЭД Краснодарского края

Фото: Михаил Брайко

«Мы продвигаем, например, такие инициативы как налоговые преференции. Среди других мер поддержки — компенсация процентов по коммерческим кредитам на инвестиционные цели. Мы убеждены в том, что благодаря мерам господдержки у нас в регионе станет больше научно-технических компаний, задающих определенные тренды в инновациях», — отметил господин Воробьев.

В рамках стратегии социально-экономического развития до 2030 года в регионе был создан Фонд развития инноваций. По итогам 2024 года Фонд оказал предпринимателям более 4 тыс. услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам спикера встречи, сегодня на Кубани реализуется более 550 проектов на общую сумму 4 трлн руб.

Фото: Михаил Брайко По словам спикера встречи, сегодня на Кубани реализуется более 550 проектов на общую сумму 4 трлн руб.

Фото: Михаил Брайко

Как рассказал Василий Воробьев, сегодня в Краснодарском крае реализуется более 550 проектов на общую сумму 4 трлн руб. Только за прошлый год в регион был привлечен рекордный объем инвестиций – более 1,1 трлн руб.

Часть инвестиционных проектов связана с обновлением портовой инфраструктуры в Тамани. Второе направление – сфера туризма, где реализуются 124 проекта на сумму свыше 900 млрд рублей. Перспективным для развития этой отрасли Василий Воробьев считает строительство в крае глэмпингов, а также автомобильный туризм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Белошапкин (слева) - руководитель компании МЕТЭК Краснодар и гости клуба

Фото: Михаил Брайко Роберт Белошапкин (слева) - руководитель компании МЕТЭК Краснодар и гости клуба

Фото: Михаил Брайко

Также департамент компенсирует часть затрат (до 30%) кинокомпаниям, которые снимают фильмы на территории Краснодарского края. При этом 28% – постоянная величина. Еще 2% — дополнительные проценты, включаемые в процентную ставку в случае привлечения участником отбора не менее 10 студентов высших учебных заведений и (или) учреждений среднего профессионального образования в сфере искусства и культуры, расположенных на территории Краснодарского края (в рамках прохождения практики), в процесс производства национального фильма на территории Краснодарского края. На территории края в 2024 году отснято порядка 60 кино- и телепроектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Полянский - основатель похоронного бюро «Свет»

Фото: Михаил Брайко Евгений Полянский - основатель похоронного бюро «Свет»

Фото: Михаил Брайко

По словам Василия Воробьева, на поддержку бизнеса в крае каждый год выделяется более 48 млрд руб. По линии департамента за последние три года освоено 26 млрд руб. В основном, это компенсации затрат на строительство в регионе инфраструктуры.

«Целевой инвестор для нас не только тот, кто непосредственно вкладывает средства в субъект, но и тот, кто готов привести в регион компании из других стран»,— пояснил руководитель департамента развития бизнеса и ВЭД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Василий Воробьев - руководитель департамента развития бизнеса и ВЭД Краснодарского края; Ярославна Кулиш - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Василий Воробьев - руководитель департамента развития бизнеса и ВЭД Краснодарского края; Ярославна Кулиш - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

Однако поддержка не может оказываться просто так. Как отметил спикер, при выделении средств учитывается бюджетная эффективность: какой объем средств был предоставлен, и сколько вернулось обратно в бюджет в виде налогов. В идеале сумма налоговых поступлений должна быть значительно больше, чем объем поддержки. На пике поддержки соотношение бюджетной эффективности в департаменте составляло 1:6, рассказал Василий Воробьев, отвечая на вопросы гостей и резидентов клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Деткова - краснодарский HR-стратег и основатель HR-академии

Фото: Михаил Брайко Элла Деткова - краснодарский HR-стратег и основатель HR-академии

Фото: Михаил Брайко