В Кургане прокуратура добилась закрытия ритуального магазина в жилом доме

Прокуратура Кургана внесла представление в адрес руководителя ритуального магазина, находившегося в жилом доме, о прекращении деятельности. Похоронная служба закрылась, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

С жалобой на размещение в многоквартирном доме ритуального магазина обратились жильцы. Прокуратура проверила соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности похоронной службы. Выяснилось, что в доме, действительно, торгуют соответствующей продукцией, а выделенная площадь используется не по целевому назначению магазина промышленных товаров. Размещение подобных торговых точек не допускается на первых этажах жилых домов. В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес руководителя магазина. Работу служба прекратила, образцы продукции вывезли из помещения.

Виталина Ярховска